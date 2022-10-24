Сезонный рост спроса на работников сферы образования и сельского хозяйства отметили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сентябре на Электронной бирже труда отмечался высокий спрос на работников сферы образования и сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В сентябре 2022 года на Электронной бирже труда ( ЭБТ) было размещено 115,6 тыс. вакансий и 82,3 тыс. резюме. По сравнению с предыдущем месяцем число вакансий уменьшилось на 3,6%, а количество актуальных резюме – на 12,4%. В целом количество вакансий превысило количество резюме на 29%.

«По итогам сентября количество размещенных резюме на ЭБТ уменьшилось на 11,7 тыс., большая часть которых пришлась на высококвалифицированных работников. В том числе, по сравнению с августом, значительно сократилось число предложений от специалистов сферы образования – количество резюме уменьшилось на 8,7 тыс. При этом возросло число предложений со стороны работников без квалификации – рост количества соискателей в этой группе по сравнению с предыдущем месяцем составил 2,4 тыс. резюме», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Эксперт сообщила, что высокий дефицит специалистов на рынке труда в сентябре был характерен для городов Алматы (количество вакансий больше количества резюме на 7,4 тыс.) и Астана (5,2 тыс.), а также для Костанайской (6,6 тыс.) и Карагандинской (6,5 тыс.) областей.

А в разрезе профессиональных областей острый дефицит наблюдался среди специалистов сферы образования и воспитания (7,5 тыс.), строительства (6,1 тыс.) и производства (5,4 тыс.).

Наибольшим спросом в сентябре пользовались специалисты сферы образования, на которых пришлось более одной пятой доли всех вакансий на ЭБТ – 24,8 тыс. При этом в некоторых регионах отмечается нехватка специалистов в этой области. Так, дефицит кадров был зафиксирован в Карагандинской области (1,4 тыс.) и г. Алматы (1,3 тыс.).

В сравнении с предыдущим месяцем в сентябре динамика количества вакантных мест значительно изменилась: в 7 регионах количество вакансий выросло совокупно на 5,6 тыс., а в других 10 регионах было отмечено снижение на 10 тыс. вакансий. Наибольшие показатели по снижению вакантных мест демонстрируют Карагандинская (2 тыс. вакансий), Алматинская (1,6 тыс. вакансий) и Атырауская области (1,5 тыс. вакансий). Наибольший рост количества вакансий показали Туркестанская область (2,4 тыс. вакансий) и г. Алматы (1,6 тыс.).

Динамика количества соискателей в разрезе регионов в сравнении с предыдущем месяцем показала снижение практически по всем регионам, за исключением Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. Наибольшее снижение активности среди соискателей зафиксировано в Алматинской области (2,7 тыс. резюме) и г. Алматы (2,2 тыс. резюме).

В отличие от предыдущего месяца в сентябре спрос на высококвалифицированных сотрудников снизился на 16%, или 6,5 тыс., и составил 33,6 тыс. вакансий. При этом наблюдается увеличение спроса на низкоквалифицированных (5,1% или 1,5 тыс.) и среднеквалифицированных работников (1,1% или 0,5 тыс.), количество вакансий по которым составило 31,9 и 50,1 тыс. соответственно.

«Аналогичная ситуация прослеживается и со стороны предложения – количество соискателей из числа высококвалифицированных работников снизилось на четверть и составило 29 тыс. резюме, среди среднеквалифицированных – 8%, составив 26,1 тыс. резюме, в то время как количество соискателей низкоквалифицированного труда увеличилось на 1,7%, составив 27,2 тыс. резюме», – поделилась Александра Молчановская.

Среди профессиональных областей, на специалистов которых вырос спрос, можно отметить сферу социального обслуживания (19% или 171 вакансия), науку и консалтинг (18,5% или 128 вакансий) и юриспруденцию (18% или 96 вакансий).

Уровни заработных плат различаются как по регионам, так и между профессиями. Как и в предыдущем месяце наибольший размер предлагаемой оплаты труда отмечался в Атырауской области, где была размещена 21 вакансия со средней заработной платой в размере 764 тыс. тенге.

Среди соискателей с наиболее высокими ожиданиями по заработной плате являются страховые эксперты и научные сотрудники – по 2 млн тенге, а также руководители структурных подразделений и директоры – от 1,5 до 2 млн тенге.

«В целом, в сентябре наблюдалось незначительное снижение количества вакансий и резюме. При этом был характерный сезонный рост спроса на работников сферы образования и сельского хозяйства», – заключила Александра Молчановская.







