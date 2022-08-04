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Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации - глава Минздрава РК
4 Августа 2022 17:08

Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации - глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При сезонной аллергии врач должен при индивидуальном подходе допустить пациента к вакцинации. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические заболевания. Бывают такие состояния, когда даже на физраствор дает реакцию. Это тяжелые аллергические заболевания, реакции, которые врач определяет при осмотре, изучении медицинской документации каждого пациента», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр уточнила, что «при сезонной аллергии, если состояние не страдает и анализы крови спокойные, то врач индивидуально при осмотре пациента должен принять решение о допуске к вакцинации».

Ранее сообщалось, что высокую занятость инфекционных коек отмечают в двух регионах Казахстана - в Нур-Султане и СКО.


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