Сезон зимних развлечений в столице откроют традиционными лыжными гонками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 декабря на лыжероллерной трассе Столичного парка состоятся ежегодные соревнования по лыжным гонкам, которые откроют зимний сезон в Нур-Султане, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на управление культуры и спорта города. Об этом передает МИА «Казинформ».

Регистрация участников будет вестись с 09:00 утра. Старт забегу будет дан в 11:00.

«Соревнования по лыжным гонкам начнутся с символического забега на дистанцию 1 км. Далее все участники будут поделены по возрастным категориям, и каждой группе предстоит соревноваться в разных дистанциях», - сообщили в управлении.

Участникам 1974 года рождения и старше предстоит преодолеть на лыжах 3 км (мужчинам), 1 км (женщинам). Силовым структурам: мужчинам - 3 км, женщинам – 3 км. Среди участников от 15 до 20 лет и старше мужчины будут преодолевать 5 км, женщины – 3 км. Мальчики в возрастной категории 14-15 лет будут соревноваться на 3 км, девочки – на 1 км. И младшая группа (2007 года рождения и младше) будет пробовать свои силы на дистанциях 1 км (мальчики), 500 м (девочки).

«К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. При прохождении регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В районе проведения лыжного забега будут работать 2 проката лыжного инвентаря», - добавили в ведомстве.

Победителей соревнований будут определять по наименьшему времени, потребовавшемуся на преодоление всей дистанции.