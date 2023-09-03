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    02:18, 03 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане со 2 сентября стартовал сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок продукции с участием товаропроизводителей из регионов. Они будут проходить каждые субботу и воскресенье до 29 октября включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Первыми свою продукцию в столице представили аграрии Туркестанской области. На ярмарку, со своими товарами, прибыли порядка 70 сельхозпроизводителей, которые привезли 556 тонн своей продукции. А том числе мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, рыба, яйца, хлебобулочные изделия.

    Вся продукция реализуется по ценам ниже рыночных.

    Отметим, в этом году, изменилась локация проведения сельхозярмарки.
    Если в прошлом году она проводилась на парковке перед «Астана-Арена» (пр. Туран 48), то в этом году место проведение ярмарки переместилось на площадь перед КазНУИ (Шабыт) по адресу пр. Тәуелсіздік, 50.

    Напомним, что в столице также проводятся городские ярмарки выходного дня. Дни проведения суббота – воскресенье. В них принимают участие оптовые поставщики продовольственных товаров, и крестьянские хозяйства с близлежащих районов.


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