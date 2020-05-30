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Сезон по таеквондо возобновится в августе
30 Мая 2020 18:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые международные турниры по таеквондо после приостановления из-за пандемии COVID-19 планируются на август, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.
Ранее Всемирная федерация сообщила, что до конца июля соревнований не будет. Все старты были либо отложены, либо отменены.
И первые турниры намечены на август. Пока в календаре значатся два соревнования. С 5 по 10 августа должен пройти KIM UN YONG CUP. А в конце месяца запланирован Malaysia Open-2020.
Ключевые слова: Спорт,
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