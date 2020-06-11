Сезон овощей уже наступил: цены за месяц упали на 5,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам мая подешевела капуста, помидоры и огурцы, цены за месяц упали на 5,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Больше всего подешевели за месяц белокочанная капуста (на 34,6%, до 80,8 тенге за кг), свежие помидоры (на 14,6%, до 607,3 тенге за кг) и свежие огурцы (на 12,9%, до 467,5 тенге за кг). Кроме того, после спекулятивного роста во время вспышки коронавируса уменьшились в цене лимоны — на 0,6%, до 1129,9 тенге за кг.

По итогам мая рост потребительских цен на фрукты и овощи за месяц составил 1,5%, за год — 10,1%.

Значительно подорожал картофель: за месяц — на 7,9%, за год — сразу на 45,8%. Фрукты выросли в цене на 6,1% за месяц, и на 26,4% — за год.

Среди регионов РК самый большой рост цен на фрукты и овощи за месяц наблюдался в Шымкенте: на 4,6%; следом идут Мангыстауская (+4%) и Атырауская (+3,7%) области. Сокращение цен отмечено в четырёх регионах: Карагандинской области (−3,4%), Нур-Султане (−0,6%), Павлодарской (−0,2%) и Западно-Казахстанской (−0,1%) областях.

За год наибольший рост цен также зафиксирован в Шымкенте (+23,9%); следом идут Актюбинская (+16,1%) и Мангыстауская (+15,1%) области.

Из овощей и фруктов в городах наибольший рост цен за май наблюдался у репчатого лука (на 13,3%, до 117,3 тенге за кг) и моркови (на 11,8%, до 128,8 тенге за кг), также значительно подорожали яблоки — на 8,9%, до 516,5 тенге за кг.



