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    14:27, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сезон охоты откроется в Костанайской области 4 сентября

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 4 сентября на территории Костанайской области будет открыт сезон охоты на водоплавающую дичь и копытных животных. В преддверии открытия сезона охоты полицейские напомнили о правилах безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Полицейские начинают оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», которое пройдет с 3 по 7 сентября. Мероприятие направлено на соблюдение природоохранного законодательства и правил проведения спортивно-любительской охоты.

    Как рассказали в полиции, будут созданы специальные мобильные группы, которые будут выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства, факты незаконной охоты, а также недопущения несчастных случаев на охоте.

    Стражи порядка раздают памятки о мерах личной безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

    «Данными группами будут осуществляться усиленные рейдовые мероприятия в охотничьих угодьях. На автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, будут выставлены мобильные блокпосты. Полицейские будут досматривать автомашины на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия»,- пояснили в департаменте.

    В ведомстве также озвучили статистку по нарушениям. Так, с начала текущего года сотрудниками полиции за нарушения природоохранного законодательства привлечено к административной ответственности 390 правонарушителей, из них за нарушения правил охоты- 155, за нарушение правил рыболовства - 235 человек.

    «В целом за нарушение природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму более 4 миллионов тенге. За совершение экологических преступлений расследуется 9 уголовных дел из них 5 по ст. 337 УК РК (Незаконная охота), 3 по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных и их частями)», - подытожили в полиции.


    Теги:
    Костанайская область Безопасность Правоохранительные органы
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