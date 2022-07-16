16 Июля 2022 19:18

Сезон охоты на сурков продолжается в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Павлодарской области сообщили, что с 1 июля в регионе начался сезон охоты на сурков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В этом году разрешенная квота – 1600 грызунов.

«Охота на сурка-байбака промысловая. Открылась с 1 июля в охотничьих хозяйствах «Южное», «Жана Жол» и «Узынбулак». Они находятся в Баянаульском районе. Охотиться можно и в хозяйстве «Экибастуское», расположенном в Экибастузе», – проинформировали в инспекции.

Специалисты сообщили, что по данным на 2021 год, всего в регионе насчитывается около 112 тыс. сурков. Охотиться на них можно до момента, когда они начнут впадать в спячку.

Путевку на охоту выдают в павлодарском обществе охотников и рыболовов.