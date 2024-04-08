Сезон любительской охоты начался в Костанайской области

Весенняя охота стартовала на местах , которые пострадали от паводков. Это территории Амангельдинского, Джангельдинского районов и города Аркалыка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По времени года на юге региона все начинается раньше, и сезон открытия охоты в том числе. Важный момент при определении сроков: чтобы птица не села на гнездо, поэтому несмотря на паводок, даты уже обозначили. Корреспондент агентства Kazinform уточнила, как охота будет проводиться при опасности паводков в тех краях.

— Вы же знаете, что южные районы страны у нас «ранние». Даты были согласованы. Конечно, вопрос безопасности превыше всего — наши охотники оснащены наравне со спасателями: имеются и лодки, спецприспособления. Плюс на местах дежурят егери, инспекторы. Поэтому вопросов в этом плане нет, — подчеркнул главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам Бидибаев.

Так, в соответствии с приказом ведомства весенняя охота на селезней уток пройдет с 10 по 24 апреля 2024 года, на самцов тетерева — с 20 по 4 мая, на желтого суслика (песчаник) — с выхода из спячки по 30 апреля .

Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием охотничьего хозяйства, на которой будет производиться охота.

Также в ведомстве обратились к охотникам с просьбой о порядке и дисциплине при производстве охоты, соблюдении правил, техники безопасности при обращении с оружием и пожарной безопасности.

— Напоминаем, что добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, при проведении весенней охоты осуществляется охотником, при наличии подсадной утки или чучела, — сообщил инспектор.

Напомнили в ведомстве и об ответственности. Если браконьер осуществит добычу диких животных, а также животных и птиц, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, то он понесет административную либо уголовную ответственность, а также должен будет возместить государству ущерб за каждую убитую особь.