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Сезон клещей начался в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
17 Апреля 2023, 21:21
Сезон клещей начался в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с приходом весны и наступлением тепла начался период активности клещей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чуйской области КР, за 3 месяца 2023 года по Чуйской области 14 человек пострадали от укуса клеща во время посещения ущелий Кагети, Ала-Арча и Теплые ключи.

Специалисты предупреждают население быть бдительными и осторожными, находясь на природе, в лесных зонах, парковых местах и таежных массивах. Как правило клещи живут под слоем опавших листьев и травы.

Укус клеща может вызвать острое инфекционное вирусное заболевание - клещевой энцефалит, который поражает центральную нервную систему. Сезонность этого заболевания длится с апреля по сентябрь. Инкубационный период, начиная с момента укуса до появления первых признаков заболевания, длится чаще от 7 до 14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

В сезон активности насекомых после посещения мест их обитания, людям рекомендуют периодически проводить осмотр одежды и тела на наличие клещей. В случае обнаружения присосавшегося клеща на теле необходимо обратиться за помощью в медицинские учреждения, где его извлекут и по показаниям могут назначить иммуноглобулин от клещевого энцефалита.


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