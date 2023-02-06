Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Сезон карнавалов открылся в Италии

6 Февраля 2023, 04:12
Сезон карнавалов открылся в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чёрные накидки табарро и маски баута возвращаются в город дожей и гондольеров – в Венеции открылся карнавал. Впервые после пандемии праздник проходит с былым размахом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В программе карнавалов – парады лодок, балы в роскошных дворцах, музыкальные представления на верфях Арсенала и площади Сан-Марко. Организаторы призывают венецианцев и туристов подойти творчески к выбору костюма. Тема этого года – влияние астрологии на личность и «экстравагантная» интерпретация знаков зодиака.

Большинство мероприятий в городе бесплатны, вечера в палаццо проходят по билетам.

Празднования в Венеции и других городах лагуны продлятся до 21 февраля.

Другой крупнейший карнавал на Апеннинах стартовал в Виареджо в регионе Тоскана. Местный карнавал моложе Венецианского – в этом году ему исполняется 150 лет. Народные гулянья здесь невозможно представить без политической сатиры и высмеивания актуальных проблем. Один из главных символов карнавала у берегов Лигурийского моря – шествие гигантских фигур знаменитостей из папье-маше.

Фото latuaitalia.ru
Новости по теме
Группа экстремистов штурмует главный офис полиции Карачи
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
Теги:
Читайте также
Группа экстремистов штурмует главный офис полиции Карачи
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
В Японии прошли первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе
В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
Руководство Китая объявило о победе над ковидом
В Германии бастуют аэропорты
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей