Сезон гриппа и ОРВИ: Алексей Цой обратился к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой обратился к казахстанцам на фоне сезона гриппа и ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клиника коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции схожа. Учитывая предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

«Еще раз хочу обратить ваше внимание, всем нам необходимо также соблюдать простые меры профилактики, своевременно получить вакцинацию и сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других. Стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции здоровье каждого из нас и наших близких в наших руках», - обратился к казахстанцам Алексей Цой.