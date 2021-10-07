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    20:19, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сезон гриппа и ОРВИ: Алексей Цой обратился к казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой обратился к казахстанцам на фоне сезона гриппа и ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клиника коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции схожа. Учитывая предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью», - сказал Алексей Цой во время брифинга в СЦК.

    «Еще раз хочу обратить ваше внимание, всем нам необходимо также соблюдать простые меры профилактики, своевременно получить вакцинацию и сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других. Стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции здоровье каждого из нас и наших близких в наших руках», - обратился к казахстанцам Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Алексей Цой Минздрав РК
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