Сейсмоусиление школ проведут в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о строительстве школ в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Алматы работают 278 школ с общим контингентом 288 тысяч 887 учащихся. В этом учебном году выпущено 11,5 тыс. школьников. 900 выпускников получили аттестаты с отличием, 621 - «Алтын белгі», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

Также по его словам, ведется строительство 8-ми государственных школ, 6-и частных школ, 17 пристроек, а также сейсмоусиление 4 школ.

«Эти меры позволят до конца года создать более 22 тысяч новых ученических мест», - заключил градоначальник.

Ранее аким поделился планами по строительству новых больниц в городе.

«Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации системы здравоохранения. В текущем году запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, а также пункта скорой социальной помощи», - сообщил Б. Сагинтаев.