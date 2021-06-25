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    14:30, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Сейсмоусиление школ проведут в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о строительстве школ в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в Алматы работают 278 школ с общим контингентом 288 тысяч 887 учащихся. В этом учебном году выпущено 11,5 тыс. школьников. 900 выпускников получили аттестаты с отличием, 621 - «Алтын белгі», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    Также по его словам, ведется строительство 8-ми государственных школ, 6-и частных школ, 17 пристроек, а также сейсмоусиление 4 школ.

    «Эти меры позволят до конца года создать более 22 тысяч новых ученических мест», - заключил градоначальник.

    Ранее аким поделился планами по строительству новых больниц в городе.

    «Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации системы здравоохранения. В текущем году запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, а также пункта скорой социальной помощи», - сообщил Б. Сагинтаев.


    Теги:
    Образование Акимат Алматы
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