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    14:23, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области

    Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

    В Восточном Казахстане прошла сейсмотренировка. В ней приняли участие все службы гражданской защиты, предприятия, промышленные объекты, учреждения, организации образования и здравоохранения региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Во время учений отработаны задачи каждого учреждения, продемонстрирована готовность людей к действиям на случай землетрясения.

    Условно на территории области ощущалось землетрясение. Повсюду зазвучали сирены, что означало сигнал «Внимание Всем!» и начало тренировки.

    Люди покинули помещения, вышли на открытую территорию или успели занять безопасные места в зданиях. На объектах образования воспитатели и учителя выводили детей на улицу. Таким образом, отрабатывался алгоритм действий при землетрясении.

    - На тренировке также отрабатывалось взаимодействие экстренных служб и местных исполнительных органов. В области 132 пункта сбора временного размещения населения. Подобные тренировки позволяют отрабатывать алгоритм действий не только различных ведомств, но и простых жителей. Кроме того жителям, проживающим сейсмоопасной зоне, мы рекомендуем всегда иметь под рукой тревожный чемоданчик, где будут предметы первой необходимости, лекарства и документы, - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

    Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
    Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

     

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Учения Землетрясение Регионы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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