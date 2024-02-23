Сейсмотренировка прошла в Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане прошла сейсмотренировка. В ней приняли участие все службы гражданской защиты, предприятия, промышленные объекты, учреждения, организации образования и здравоохранения региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Во время учений отработаны задачи каждого учреждения, продемонстрирована готовность людей к действиям на случай землетрясения.

Условно на территории области ощущалось землетрясение. Повсюду зазвучали сирены, что означало сигнал «Внимание Всем!» и начало тренировки.

Люди покинули помещения, вышли на открытую территорию или успели занять безопасные места в зданиях. На объектах образования воспитатели и учителя выводили детей на улицу. Таким образом, отрабатывался алгоритм действий при землетрясении.

- На тренировке также отрабатывалось взаимодействие экстренных служб и местных исполнительных органов. В области 132 пункта сбора временного размещения населения. Подобные тренировки позволяют отрабатывать алгоритм действий не только различных ведомств, но и простых жителей. Кроме того жителям, проживающим сейсмоопасной зоне, мы рекомендуем всегда иметь под рукой тревожный чемоданчик, где будут предметы первой необходимости, лекарства и документы, - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО