Сейсмостойкость Тасоткельского водохранилища повышают в Жамбылской области

19 Ноября 2022, 13:24

19 Ноября 2022, 13:24

Сейсмостойкость Тасоткельского водохранилища повышают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения аграриев поливной водой в Жамбылской области реконструируют ирригационные системы, модернизируют аварийные водохранилища, проводят работы по использованию подземных вод, тем самым снижая зависимость от поливной воды соседнего Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в ходе рабочей поездки в Шуский район аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов ознакомился с ремонтными работами по повышению сейсмостойкости Тасоткельского водохранилища.

Введенное в эксплуатацию в 1974 году Тасоткельское водохранилище является одним из крупнейших водохранилищ Жамбылской области, оно снабжает поливной водой сельхозугодия Шуского и Мойынкумского районов.. Проектная мощность наполнения составляет 620 млн кубических метров воды.

Здесь проходит второй этап реконструкции объекта, предполагающий усиление сейсмостойкости плотины водохранилища. Основная часть работ на водохранилище будет завершена до конца года.

Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом строительных работ и поручил в первых числах декабря начать сбор воды.

Проблема дефицита поливной воды давно существует в жамбылском регионе. До 80% поливной воды юг Казахстана получает по трансграничным водным артериям из соседнего Кыргызстана. Ежегодно до 10% поливных земель жамбылского региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке.

Поэтому в 2019 году РГП «Казводхоз» подписал соглашение с Европейским банком развития и реконструкции, который выделяет на реконструкцию оросительных каналов в Жамбылской области 24,7 млрд тенге. Планируется провести реконструкцию объектов водохозяйственных гидромелиоративных систем в пяти районах - Жамбылском, Байзакском, Жуалынском, Меркенском и Кордайском. В Сарысуском районе вводится в действие водохранилище Анталы. Строятся еще два водохранилища - Караконыз и Терис-Ащибулак. На водохранилище Караконыз закончили второй этап для увеличения объема с 8,5 млн кубометров воды до 18,5 млн. Вторая фаза модернизации проходит на Тасоткельском водохранилище.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в рамках программы развития АПК, в ближайшие десять лет Казахстану необходимо довести площадь орошаемых земель с 1,6 до трех миллионов гектаров. В Жамбылской области для исполнения государственной программы полным ходом идут работы по восстановлению ирригационной системы. Ожидается увеличение объемов поливной воды, площади орошаемых земель, повышение урожайности сельхозкультур и объемов сельхозпродукции.