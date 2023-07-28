Сейсмологических станций не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество действующих станций и биостационаров в сейсмических районах Казахстана на сегодняшний день не обеспечивает решения первостепенных задач по оценке сейсмической безопасности и оценке риска. Об этом говорится в проекте Комплексного плана развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В документе сообщается, что сейсмическое наблюдение проводится 69 сейсмологическими станциями ТОО «СОМЭ», 6 из них - в нерабочем состоянии. Станции имеются на территории городов Алматы и Шымкент и 12 областей.

«В целях качественного прогноза сейсмической опасности и оперативного предотвращения сейсмических рисков, а также регистрации поведения животных, на основе которых выявляются параметры, характерные для аномального поведения животных перед сильными землетрясениями, согласно расчетам специалистов, по всей территории республики требуется в первоочередном порядке выставление дополнительных 285 сейсмостанций и 11 биостационаров», - отмечается в проекте концепции.

Согласно приведенным данным, в настоящее время на территории крупных городов, расположенных в сейсмоактивных регионах, кроме города Алматы, не имеется ни одного современного пункта сильных движений.

Поясняется, что спектральные характеристики колебаний грунтов от ожидаемых сильных землетрясений наиболее важны при составлении карт сейсмического микрорайонирования территории населенных пунктов, которые определяются по данным пунктов сильных движений, записывающих ускорения грунтов при землетрясениях от 2-х баллов и выше.

«Наряду с этим пункты сильных движений позволяют получить записи колебаний сооружений при землетрясениях, что имеет первостепенное значение при проектировании в будущем сейсмостойких сооружений. Расширение сети сейсмических наблюдений в исследуемых районах обеспечит представительную регистрацию сейсмических событий в области низких энергий (К менее 7-го энергетического класса) и улучшит качество прогноза, оценки сейсмической обстановки и опасности на территории Казахстана. 69 сейсмостанций, расположенных на территории сейсмоопасных регионов дают 0,01% оснащенности по всей территории республики», - говорится в документе.