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Сейсмологи РК зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана

21 Ноября 2022, 20:29
Сейсмологи РК зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 ноября 2022 года в 18 часов 30 минут 35 секунд Алматинского времени и в 19 часов 34 минуты 29 секунд Алматинского времени зарегистрированы землетрясения, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 290 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.63° с.ш. 77.52° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Эпицентр землетрясения расположен в 525 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 73.03° в.д.

Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сообщения составлены дежурным оператором ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что сегодня же землетрясение произошло на территории Таджикистана и в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. 46 человек погибли и сотни получили ранения во время землетрясения в Индонезии.


Фото: media.realitatea.net

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