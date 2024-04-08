Сейсмологи Нью-Йорка предупредили о возможных повторных толчках в течение недели

В пятницу в Нью-Йорке и его окрестностях произошло одно из крупнейших землетрясений на Восточном побережье за последнее столетие. Сейсмологи пояснили, что город Ридингтон находится на крупной линии разлома Рамапо, которая простирается более чем на 298 км, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 4,8 баллов произошло в городе Ридингтон, штата Нью-Джерси в 10:23 утра, что в 60 километрах к западу от Нью-Йорка.

Фото: wikipedia.org

По данным властей, в результате землетрясения никто не пострадал, серьезного ущерба мостам и туннелям нанесено не было, но проверки безопасности инфраструктуры продолжаются по всему региону.

Поступали сообщения о незначительных повреждениях на территории нескольких штатов.

Вечером в субботу в ходе проверки городским департаментом строительства стало известно, что стена спортзала государственной средней школы Бруклина (район Нью-Йорка) на Фаунтин-авеню 370 получила повреждения, в виде ступенчатых и вертикальных трещин, но занятия возобновятся в понедельник, поскольку городские власти сочли основную часть здания безопасной.

В министерстве юстиции заявили, что после землетрясения департамент получил около 80 сообщений об ущербах, большинство из которых поступило из Манхэттена и Бронкса (районы Нью-Йорка). Инспекторы проверили все места и не обнаружили серьезных повреждений или обрушений.

Однако позже появилась информация, что на улице Рузвельт-роуд в Ридингтоне штата Нью-Джерси, где был эпицентр землетрясения, упало дерево.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

В том же городе пострадало важное историческое здание – мельница, построенная в 1760 году и связанная с американской революцией, у которой обрушилась верхняя часть строения после первого толчка.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Сообщалось также, что три дома на короткое время были признаны небезопасными в Ньюарке. Жители были эвакуированы из-за возможного смещения фундамента. После проверки инспекторов, людям разрешили вернуться в свои дома.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Аварийные бригады штата Нью-Джерси приняли десятки вызовов об утечках газа в Ридингтоне и отключении электроэнергии в Ньюарке.

Одним из серьезных последствий землетрясения стал прорыв водопровода в Рэндольфе штата Нью-Джерси, в результате чего более 80 домов остались без питьевой воды.

Вместе с тем, отмечаются заявления людей, которые не почувствовали землетрясения в пятницу, а отдельные предприимчивые бизнесмены начали продавать футболки с надписью «Я пережил землетрясение в Нью-Йорке».

Также возникли вопросы по поводу времени реагирования властей Нью-Йорка на землетрясение. Сигнал экстренной помощи по телефону был отправлен примерно через 25 минут после землетрясения. Например, в Калифорнии, где землетрясения являются обычным явлением, оповещения могут поступать за 10 секунд до землетрясения.

Отмечается неутешительные сообщения от сейсмологов о возможных повторных толчках в земной коре, которые могут возникнуть в течение недели вблизи эпицентра штата Нью-Джерси.

Фото: из соцсетей

Фото: wikipedia.org

Это связано с тем, что город Ридингтон находится на крупной линии разлома Рамапо, которая простирается более чем на 185 миль (298 км) и охватывает территорию штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильванию.