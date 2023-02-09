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    Сейсмоаудит зданий проведут в Алматы

    9 Февраля 2023, 10:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка на встрече с акимом города поинтересовалась вопросом сейсмоусиления объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы были на обсуждении Генерального плана города, почему там не учитывается сейсмика зданий? Сейчас землетрясение в Турции показало, что это очень опасно», - спросила алматинка.

    Аким Алматы ответил, что с 1 июля 2021 года в городе утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в ней все разломы утверждены.

    «В Алматы идет сейсмоусиление зданий, работа над этим продолжается. Сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил КазНИИСА. В 2017-2018 годах институтом был проведен аудит. Во второй половине этого года начнем новый сейсмоаудит города. Что касается нового генерального плана, то, как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов», - сказал аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Безопасность Землетрясение
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