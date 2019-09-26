Сейит Али Авджу: Интеграция - это устранение торговых барьеров между странами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель делегации Евразийского национального университета, директор центра интернационализации и имиджа Сейит Али Авджу выступил в международной конференции на тему «Тенденции мировых интеграционных процессов: вызовы и возможности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние тридцать лет проходили два параллельных процессов в мире. Первое – это глобализация, и второе – регионализация. Как мы все знаем, процесс глобализации - это передвижение товаров, людей и новых идей быстрее, чем когда-либо. Это случилось раньше из-за улучшения технологии, возможности транспортировки. В то же самое время регионализация также происходит в мире. Она определяется, как группировка стран близких друг к другу с точки зрения экономических политических и оборонных вопросов для того, чтобы стать сильнее по отношению к другим регионам мира. Очень много обсуждается в международной и социальной науке вопрос того, является ли регионализация результатом глобализации, или она является реакцией на глобализацию», - сказал Сейит Али Авджу во время конференции в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева.

Он подчеркнул, что интеграция - это устранение торговых барьеров между странами, а также приведение фискальных и экономических политик близкими друг к другу стран, и в конечном итоге является достижением политической интеграции.

«Как вы знаете, существует несколько этапов интеграции. Европейский союз дошел до последней стадии. Процесс интеграции в нашем регионе - это Евразийский экономический союз, который пока находится на этапе экономического союза», - добавил Сейит Али Авджу

По его словам, начиная с двухтысячных годов Россия, решая свои собственные проблемы, начала увеличивать влияние и в конечном итоге инициировала создания таможенного союза, и затем в 2015 году был создан Евразийский экономический союз. Как мы знаем, пять стран присоединились к этому союзу, и сейчас являются членами Евразийского союза.

«Но в этом Евразийском экономическом союзе в процессе интеграции были проблемы. Кто-то даже это называет кризисом. И причиной тому стал кризис между Россией и Западными странами и тех санкции, которые Россия может не выполнить. Это обязательство и обещание перед регионами и другими странами. Например, Россия отозвала свои обязательства по строительству дамбы в Кыргызстане, учитывая низкие цены на товары, такие как нефть и природный газ. Процесс интеграции в экономическом союзе сейчас подвергается сомнению», - заявил ученый.

С другой стороны проводятся и другие процессы, которые проходят гораздо быстрее, чем многие другие, и это инициатива «Один поезд, один путь», отмечает эксперт.

«Это еще один способ интеграции в классическом смысле, данная инициатива не имеет планов на формирование каких либо экономических или политических союзов. Это всего лишь двустороннее соглашение между Китаем и соседними странами. Казахстан конечно является участником того и другого процесса. Эти оба процесса хорошо сочетаются друг с другом, потому что взаимоотношение между Россией и Китаем никогда еще не были такими хорошими. В связи с тем, что Западная политика заставила пойти на встречу друг к другу Китай и Россию. Еще один процесс интеграции - это Шанхайская организация безопасности, которая была инициирована Россией и Китаем, тоже очень хорошо улучшает свою работу. Все эти и другие интеграционные процессы в мире говорят о том, что Европейский союз находится в кризисе. Учитывая, что происходит проблема с беженцами», - заключил руководитель делегации Евразийского национального университета.