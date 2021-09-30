АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сейф с ювелирными изделиями и деньгами похитили три актюбинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июне текущего года в одной из квартир, расположенном на первом этаже многоквартирного дома в городе Актобе, был похищен сейф с ювелирными изделиями и денежными средствами.

Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого были задержаны подозреваемые. Причастными к совершению кражи оказались трое жителей областного центра. При обыске во дворе дома одного из них был обнаружен закопанный в земле сейф.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Подозреваемые водворены в ИВС.



