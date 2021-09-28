Сейф с восемью миллионами тенге украли двое мужчин в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В середине сентября на оперативный канал «102» в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 часов неизвестный путем отжатия пластикового окна незаконно проник в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитил металлический сейф, в котором находились 8 000 000 тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль «Еңбегі үшін». Общий причиненный материальный ущерб составил 10 000 000 тенге.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по «горячим следам» были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Кража».