Сейф с 700 тысячами тенге и документами вынесли в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ИВС Экибастуза водворены двое мужчин, которые проникли в чужую квартиру и украли сейф, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Экибастузскими полицейскими в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны жители города, которые подозреваются в краже сейфа с денежными средствами», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, двое мужчин, 32 и 40 лет, подобрав ключи к входной двери, проникли в квартиру по улице Абая и украли сейф, в котором хранились 700 000 тенге и документы на квартиру.

«Сейф, документы и частично денежные средства изъяты. Деньги мужчины потратили на свои нужды», - добавили в департаменте.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Экибастуза. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

«С начала года по области зарегистрировано 399 фактов квартирных краж, отмечается снижение на 63%», - уточнили стражи порядка.