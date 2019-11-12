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Сейф с 700 тысячами тенге и документами вынесли в Экибастузе

12 Ноября 2019 21:44
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Сейф с 700 тысячами тенге и документами вынесли в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ИВС Экибастуза водворены двое мужчин, которые проникли в чужую квартиру и украли сейф, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экибастузскими полицейскими в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны жители города, которые подозреваются в краже сейфа с денежными средствами», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, двое мужчин, 32 и 40 лет, подобрав ключи к входной двери, проникли в квартиру по улице Абая и украли сейф, в котором хранились 700 000 тенге и документы на квартиру.

«Сейф, документы и частично денежные средства изъяты. Деньги мужчины потратили на свои нужды», - добавили в департаменте.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Экибастуза. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

«С начала года по области зарегистрировано 399 фактов квартирных краж, отмечается снижение на 63%», - уточнили стражи порядка.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Антон Гагарин

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