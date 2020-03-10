Сейф с $20 тысячами похитили из ресторана в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорск воры похитили из ресторана сейф с деньгами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

В полиции сообщили, что кража произошла на днях около трех часов ночи. Злоумышленники проникли в здание ресторана, отжав пластиковое окно, после чего похитили металлический сейф, в котором находилось 20 200 долларов и 100 тыс. тенге. Для раскрытия данного преступления была создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников полиции, которые в ходе розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых 26 и 35 лет. В ходе допроса правонарушители признали свою вину, а также сообщили полицейским, что вскрыв металлический сейф и забрав его содержимое, оставили его на обочине дороги.

«В данное время задержанные находятся в изоляторе временного содержания города Усть-Каменогорск. По данному факту ведется досудебное расследование по части четвертой статьи «Кража» Уголовного кодекса РК», - сообщил начальник УП Усть-Каменогорска Даур Ибраев.

Фото и видео УП г. Усть-Каменогорска