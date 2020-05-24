Сейчас я работаю над новым альбомом - Димаш Кудайберген

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вечером в свой день рождения всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген вышел в прямой эфир на странице Instagram и в YouTube, чтобы побеседовать со своими поклонниками. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе прямой трансляции артист ответил на вопросы поклонников и услышал слова поздравления в свой адрес.

«Сейчас я работаю над созданием нового альбома. Надеюсь, в скором времени мои слушатели смогут познакомиться с ним. Выпуск альбома - это ответственное и значимое дело для меня, которое требует усердия и труда. Возможно во время карантина вам показалось, что наша деятельность приостановлена, но это не так на самом деле. Находясь дома, мы проводили репетиции и готовились», - пояснил артист.

Димаш Кудайберген также рассказал о том, как он создает музыку и как получает вдохновение.

«Даже если я окончил магистратуру по специальности композитора, я не считаю себя композитором. Когда мне в голову приходит какая-то музыка, я сразу же стараюсь записать на диктофон или пишу ноты. Вдохновение приходит на борту самолета. Порой просыпаюсь ночью и думаю, как бы провел я свой концерт», - рассказал певец.

Димаш Кудайберген также подчеркнул, что его вдохновляют родители.

«Когда я вижу улыбку на их лицах, хочется порадовать их еще больше. Каждая моя награда, победа и каждое выступление на сцене дарит им радость. Когда я вижу слезы радости на глазах мамы, я начинаю думать, как же ее осчастливить и подарить радость. Они меня вдохновляют», - воодушевленно рассказал артист.

Димаш Кудайберген считает себя удачливым человеком.

«Доказательством моей удачливости является именно то, что я родился в этой семье, меня воспитали именно эти люди. Даже если мне 26 лет, я прислушиваюсь к советам и наставлениям родителей. С детства я воспитывался у бабушки и дедушки. Они играют важную роль в моей жизни. По словам родителей, я в два года выступил на сцене. Оказывается я должен был участвовать в двухминутном эпизоде. То есть моя задача заключалась в том, чтобы добежать из одной стороны сцены в другую. Но я остановился посреди большой сцены и удивленно смотрел на зрителей. Когда они начали аплодировать, я вообще не захотел уходить со сцены. Об этом мне рассказали родители», - поделился детским воспитанием артист.

Димаш Кудайберген также рассказал о том, что старается понять язык музыки.

«Я стараюсь понять язык музыки, прочувствовать свой образ. У музыки есть своя необыкновенная сила, магия, свой язык. Я владею казахским, русским и немного английскими языками. Многие думают, что это легко быть певцом. Хотя на самом деле это не так. Музыка - это целая наука. Она не легче математики. Как музыкант, мне есть еще чему учиться», - подчеркнул он.

Отметим, сегодня, всемирно известный казахстанский певец, Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген празднует свой день рождения. С малых лет он выступает на сцене и покоряет сердца зрителей. Фанаты со всего мира следят за творчеством артиста, слушают его песни и записывают каверы на его хиты.