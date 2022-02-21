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Сейчас в стране особое значение придается «слышащему государству» - эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас в стране особое значение придается принципу «слышащего государства». Об этом заявил политолог Айдар Амребаев в интервью программе «Жети кун» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я думаю, что государство, которое слышит народ, должно начинаться в первую очередь с Главы государства. Поэтому в интервью, которое было на телеканале, мы заметили, что Президент в полной мере продемонстрировал это», - сказал Айдар Амребаев.
В свою очередь политолог Казбек Майгельдинов затронул вопрос возвращения денег, вывезенных незаконным путём за рубеж. Он отметил, что по последним данным, деньги Казахстана лежат в более чем 40 государствах, эти средства диверсифицированы в разных секторах.
«При этом нужно учитывать, что это другое государство, есть закон чужой страны, есть финансовая политика другой страны. Для того, чтобы возвратить оттуда деньги, нужно сначала определить конкретных лиц и местонахождение», - сказал Казбек Майгельдинов.
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