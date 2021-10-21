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    13:25, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сейчас при коронавирусе доминирует нейротоксический синдром - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О неврологических ухудшениях при коронавирусе в ходе брифинга РСК Алматы «О текущей эпидемиологической ситуации и послаблении карантинных мер в Алматы» рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в данное время при коронавирусе преобладает поражение нервной системы.

    «Если в начале превалировал диарейный синдром, то сейчас превалирует нейротоксический синдром. То есть это ухудшение памяти, при поступлении пациенты зачастую теряют сознание. При нейротоксическом синдроме в первую очередь поражается головной мозг. Также, переболев, человека преследует постковидный синдром. От этого много летальных случаев»,- сказал Жандарбек Бекшин.

    Кроме того, главный санитарный врач отметил, что на сегодня иммунная прослойка населения в Алматы достигла 54%.

    «С начала текущего года зарегистрировано 156,9 тысяч случаев КВИ. За сутки последние зарегистрировано 312 случаев коронавируса. На пике четвертой волны, вызванной штаммом «дельта», регистрировалось до 1700 случаев в сутки. Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться в динамике снижения заражений в соответствии с базовым прогнозом»,- отметил он.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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