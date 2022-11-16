Сейчас практически нет инструментов для сдерживания инфляции - Олжас Худайбергенов

16 Ноября 2022, 13:09

16 Ноября 2022, 13:09

Сейчас практически нет инструментов для сдерживания инфляции - Олжас Худайбергенов

АСТАНА. КАЗИНФОРИМ – Сейчас практически нет инструментов для того, чтобы сдержать инфляцию. Об этом заявил старший партнер CSI Олжас Худайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас практически нет инструментов для того, чтобы сдержать инфляцию в течение ближайшего года, потому что большая часть инфляции импортируемая», - сказал Олжас Худайбергенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Форума стратегических инициатив.

Однако, по словам эксперта, ситуация может измениться через год.

«Но за пределами одного года и дальше может появиться большее количество инструментов. Самый ключевой инструмент – это наращивание собственного производства этих товаров, либо через создание мер, которые стабилизируют денежный рынок – процентную ставку, курс тенге. Но для этого должны быть реализованы реформы», - пояснил Олжас Худайбергенов.