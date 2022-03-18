Сейчас не время расслабляться - Алихан Смаилов обратился к членам Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На следующем заседании Правительства планируется внести на утверждение Главе государства проект Общенационального плана по реализации Послания. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На следующем заседании Правительства мы должны внести на утверждение Главе государства проект Общенационального плана по реализации Послания», - обратился во время заседания Правительства Алихан Смаилов.

«Сейчас не время расслабляться. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Мы должны оправдать доверие общества. В связи с этим поручаю с особой ответственностью оперативно приступить к данному делу», - заявил глава Правительства.

Напомним, что Премьер-Министр ранее поручил внести проект Антикризисного плана в Правительство до 25 марта.