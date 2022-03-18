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    10:53, 18 Март 2022 | GMT +6

    Сейчас не время расслабляться - Алихан Смаилов обратился к членам Правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На следующем заседании Правительства планируется внести на утверждение Главе государства проект Общенационального плана по реализации Послания. Об этом заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На следующем заседании Правительства мы должны внести на утверждение Главе государства проект Общенационального плана по реализации Послания», - обратился во время заседания Правительства Алихан Смаилов.

    «Сейчас не время расслабляться. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Мы должны оправдать доверие общества. В связи с этим поручаю с особой ответственностью оперативно приступить к данному делу», - заявил глава Правительства.

    Напомним, что Премьер-Министр ранее поручил внести проект Антикризисного плана в Правительство до 25 марта.

    Теги:
    Правительство Реализация Послания Правительство РК Послание Президента РК-2022 Алихан Смаилов Астана
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