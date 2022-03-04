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Сейчас есть хорошая возможность для качественной перезагрузки Казахстана – бельгийский политолог

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Марта 2022, 22:54
Сейчас есть хорошая возможность для качественной перезагрузки Казахстана – бельгийский политолог

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан восстанавливается после беспрецедентных трагических событий января и готовит серьезные реформы. Такое мнение высказал политолог из Бельгии Альберто Тюркстра в комментарии собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

Европейский аналитик считает, что масштабы произошедших беспорядков были самыми серьезными за 30 лет независимости Казахстана.

«С тех пор, помимо мер по стабилизации ситуации, была проделана большая работа по продумыванию следующего этапа глубоких реформ, о которых президент К.Токаев объявит в середине марта. Мне кажется, что казахстанским властям пришло время оценить некоторые слабые места, и провести «работу над ошибками». Весь государственный аппарат теперь должен работать в гораздо более мобилизованном и динамичном режиме для построения «Нового Казахстана», особенно сейчас, когда нерешенные вопросы политического перехода полностью решены и глава Казахстана К.Токаев твердо стоит у руля. Я ожидаю увидеть комплексный план решения проблем бедности и неравенства в Казахстане, избавления от монополистических и олигополистических практик в экономике; содействия развитию новых политических партий в политической жизни Казахстана. Я надеюсь, что предстоящие реформы будут системными и затронут самые фундаментальные институты страны», - сказал Альберто Тюркстра.

По его словам, в феврале этого года он посетил Казахстан и лично увидел, что «страна находится в процессе развития: общество – особенно молодое поколение – становится более динамичным, активным, требовательным, беспокойным, ожидающим реформ».

«Во время моей поездки я также заметил, что казахстанское общество проходит путь развития, оценивая недавние события, анализируя недостатки за три десятилетия Независимости и намечая определенные надежды на будущее. Поэтому давление на политические элиты с целью их реализации очень велико – как они сами признались во время моих бесед с ними. Поэтому сейчас есть прекрасная возможность для качественной перезагрузки Казахстана», - резюмировал Альберто Тюркстра.


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