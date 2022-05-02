Североказахстанские волейболистки стали чемпионками Азии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил с победой женский волейбольный клуб «Куаныш», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram глава региона подчеркнул, что участие в клубном чемпионате Азии - дебют волейболисток на международной арене.

«Наши девчонки победили клубы из Таиланда, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана. В финале североказахстанские волейболистки в упорной борьбе победили клуб «Алтай». Поздравляю наших волейболисток и всех североказахстанских болельщиков с большим спортивным успехом в Азии! Эта победа дает право участвовать «Куанышу» в клубном чемпионате мира! Пожелаем удачи нашим девчонкам на мировой арене», - написал К.Аксакалов.

В прошлом году североказахстанские спортсменки впервые выиграли «бронзу» чемпионата РК.

Женский волейбольный клуб «Куаныш» организовали в 2012-м году по инициативе местного предпринимателя Каирбека Хамзина.