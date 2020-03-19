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Североказахстанские спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио

19 Марта 2020 12:11
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Североказахстанские спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во всех спортивных организациях приостановлены занятия и тренировки. Исключение – для спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления физической культуры и спорта Руслан Есеналин на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что тренировки шестерых спортсменов проходят в особом режиме.

«Олимпийские игры в Токио пока в силе. Идет подготовка кандидатов. У нас их четыре: легкоатлеты Михаил Литвин и Ирина Эктова, борец греко-римского стиля Данияр Каленов и вольного стиля Нуркожа Кайпанов. И паралимпийцы Иван Залезняк и Сергей Харламов. Они будут заниматься индивидуально с тренерами с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Р.Есаналин.

Стадионы в регионе пока будут открыты, но массовое скопление людей допускаться не будет.

«С 16 марта по 15 апреля в области планировали провести 76 мероприятий. Из них 32 отменили, 44 - перенесли на более поздний срок. В краткосрочный отпуск до 27 марта отправлен коллектив футбольного клуба «Кызылжар СК». Федерация хоккея и волейбола заявили о завершении чемпионата РК», - добавил Р.Есеналин.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Спорт, Япония, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Олеся Жуковень

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