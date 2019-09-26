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Североказахстанские бизнесмены не готовы устанавливать POS-терминалы

26 Сентября 2019 15:21
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Североказахстанские бизнесмены не готовы устанавливать POS-терминалы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели не спешат устанавливать POS-терминалы для безналичной оплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, главной причиной бизнесмены называют высокие для субъектов малого и микробизнеса процентные ставки банков за свое обслуживание.

Между тем департамент госдоходов уже начал проверки на предмет установки POS-терминалов. Субъекты малого бизнеса, работающие по специальному налоговому режиму, должны были установить их с начала года.

«С августа мы уже проверили 65 предпринимателей. 40 из них предупреждены об обязательности установки POS-терминалов. В течение года они будут проверяться и при невыполнении обязательств к ним примут штрафные санкции - 40 МРП», - рассказала руководитель отдела по работе с уполномоченными органами департамента госдоходов Динара Жуманова.

В палате предпринимателей организовали встречу всех заинтересованных сторон. Представители филиалов банков второго уровня еще раз огласили свои условия для предпринимателей.


«Процентная ставка для обслуживания – 1-3%. Выставляются условия в виде оборотов в 100 тыс. тенге в месяц. А кто-то и более - в 800 тыс. Сейчас сложилась такая ситуация, что там, где условия более лояльные, POS-терминалов нет. Условия других банков предпринимателей не устраивают. Так как если они не «выйдут» на обусловленные обороты, придется заплатить комиссию от двух тысяч тенге. А у некоторых банки и вовсе забирают свою аппаратуру», - рассказали в пресс-службе.

По мнению предпринимателей, не решит проблему и установка мини-терминалов.

«В 2013 году, когда нас впервые обязали ставить POS-терминалы, я сам купил оборудование за 57 тыс. тенге. Обошел все банки, но они мне сказали, что я должен через терминал проводить 200-600 тыс. тенге ежемесячно. Вот так его и не применил. Потом купил другой аппарат – похожий на ваш мини-POS. «Payme» называется. Говорите, он устарел. Теперь вы это предлагаете. А где гарантия, что через полгода еще что-то новое не придумаете», - сказал индивидуальный предприниматель Ермек Кадыров.

На покупку личного POS-терминала предпринимателям предлагают кредит, заявил представитель Нацбанка. Тогда бизнесмены не будут привязаны к банкам.


«Вопрос онлайн-терминалов еще не решился. Департамент государственных доходов пока не рассматривает различные приложения для смартфонов как альтернативу POS-терминалам. Но владельцы продуктовых магазинов просят пересмотреть условия по установке терминалов либо отменить безналичные платежи для малого и микробизнеса», - добавили в пресс-службе.

Тема безналичных расчетов у местной власти одна из актуальных. Переходить к такой форме расчетов предпринимателей призывал аким области Кумар Аксакалов. Установку POS-терминалов включили в число мер по борьбе с теневой экономикой. Оборудование планируют устанавливать даже на рынках и СТО.


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Ключевые слова: Банки, Малый бизнес, Северо-Казахстанская область, Минфин РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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