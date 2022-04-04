Северо-западный циклон принесет осадки в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 5 - 7 апреля 2022 года дали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Циклон принесет в эти регионы осадки, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, в ночные часы - гололед. На южные и юго-восточные регионы республики ожидается вынос теплых воздушных масс из районов Ирана, с которыми в горных районах ожидаются дожди и грозы. Днем в этих районах столбики термометров достигнут отметки +20+28 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.