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    11:16, 14 Май 2021 | GMT +6

    Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону по распространению КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская.

    Таким образом, Северо-Казахстанская область перешла из «зеленой» в «желтую» зону по распространению КВИ.

    Напомним, за прошедшие сутки, 13 мая, в Северо-Казахстанской области выявили 25 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Главная
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