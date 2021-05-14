Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону по распространению КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская.

Таким образом, Северо-Казахстанская область перешла из «зеленой» в «желтую» зону по распространению КВИ.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 мая, в Северо-Казахстанской области выявили 25 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.



