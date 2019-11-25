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вчера 23:31
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вчера 21:02
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вчера 19:13
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вчера 15:07
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вчера 14:18
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вчера 13:15
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Северо-Казахстанская область готова к внедрению ОСМС
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев в составе правительственной группы посетил с рабочим визитом Северо-Казахстанскую область. Основная цель поездки – разъяснение Послания Президента.
Б. Сапарбаев принял участие в совещании, на котором поднимались вопросы миграции населения. Кроме этого, стороны обсудили актуальные вопросы внедрения обязательного социального медицинского страхования.
«В целом наша область готова к внедрению ОСМС», - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.
Также он отметил, что по области в фонд медстрахования поступило взносов и отчислений более, чем 5 миллиардов тенге.
Он озвучил, что эти отчисления поступили от 166 тысяч наемных работников. Кроме того, по его словам, в СКО ведется активная работа по актуализации статуса самозанятых. Данная работа будет завершена до 1 января 2020 года. Активно ведется информационно-разъяснительная работа.
Кумар Аксакалов остановился и на технической готовности к внедрению медицинского страхования.
«Техническая готовность к внедрению ОСМС составляет 100 процентов», - подчеркнул он.
Все больницы и поликлиники, начиная от областных, городских и заканчивая районными поликлиниками, оснащены компьютерной техникой. Во всех медорганизациях внедрены медицинские информационные системы, которые интегрированы с информационной системой « Сақтандыру «, а также с информационными системами Министерства здравоохранения РК.
В совещании также принял участие вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.
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