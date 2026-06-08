Переселенцев из других стран в СКО стало втрое больше

В Северо-Казахстанской области в прошлом году 195 иностранных граждан получили гражданство Казахстана. Большинство из них прибыли из России, Узбекистана и Монголии, передает корреспондент Kazinform.

Согласно официальным данным, в регион для постоянного проживания в 2023 году прибыл 1421 иностранный гражданин, в 2024 году — 416, а в 2025 году число иностранцев, прибывших на постоянное место жительства, достигло 1046 человек.

В прошлом году среди иностранных граждан, которые обосновались в Северо-Казахстанской области, наибольшую долю составили выходцы из России — 170 человек. Далее следуют граждане Таджикистана — 47 человек, Узбекистана — 41, Китайской Народной Республики — 37, а также по 12 человек из Азербайджана и Украины.

Среди тех, кто получил паспорт гражданина Казахстана, также преобладают граждане России. Из соседнего государства гражданство получили 60 человек, из Узбекистана — 32, из Монголии — 31, из Китайской Народной Республики — 28, из Таджикистана — 15, из Туркменистана — 11, из Азербайджана — 3, из Армении — 3. Кроме того, гражданами Казахстана стали 3 лица без гражданства, а также по одному человеку из Афганистана, Ирана и Украины.

В настоящее время на территории области зарегистрировано 5116 иностранных граждан, находящихся на временном проживании. С начала 2026 года в регион для осуществления трудовой деятельности зарегистрировано более 2800 иностранных граждан.

— Соблюдение миграционного законодательства находится под постоянным контролем. В прошлом году в сфере миграции было выявлено 13,5 тысячи административных правонарушений, из них 1733 иностранных гражданина были привлечены к административной ответственности. Одним из основных нарушений является несоблюдение правил пребывания на территории Республики Казахстан. За первые пять месяцев этого года в сфере миграции выявлено около 6 тысяч административных правонарушений, и 286 иностранных граждан были привлечены к ответственности по статье 517 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, — сообщил исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы департамента полиции Северо-Казахстанской области Едиль Казиев.

Иностранные граждане, нарушившие требования законодательства, по решению суда подлежат выдворению за пределы страны.

В прошлом году за нарушение правил пребывания на территории Казахстана были выдворены 83 иностранца, в этом году такое решение принято в отношении 31 человека.