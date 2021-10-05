Северные регионы Казахстана полностью обеспечены углем - Канат Кобесов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северные регионы Казахстана полностью обеспечены коммунально-бытовым углем. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, за 9 месяцев текущего года общая погрузка угля выросла на 4% к прошлому году и составила 76,6 млн. тонн. Для казахстанских потребителей перевезено 53,5 млн. тонн, что на 2% выше уровня 9-ти месяцев 2020 года. В том числе на основные ТЭЦ Казахстана отгружено 47,4 млн тонн твёрдого топлива, для населения - 6,1 млн тонн.

«В первую очередь, железная дорога закрывает в полном объеме потребности ТЭЦ и населения. Незначительное отставание от нашего плана связано с тем, что южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. При этом северные регионы Казахстана полностью обеспечены коммунально-бытовым углем», - отметил спикер.

В сентябре т.г. железнодорожным транспортом перевезено 8,8 млн.тонн каменного угля, что на 3,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе на экспорт в страны СНГ погружено 2,7 млн.тонн твердого топлива. Внутри страны перевезено 6,1 млн.тонн. Рост к прошлому году составил 5,4%. Из них в адреса теплоэлектроцентрали доставлено 5 млн. тонн, что на 8,5% выше, чем в сентябре 2020 года.

По состоянию на 5 октября текущего года на действующих в стране 28 ТЭЦ нормативный запас угля обеспечен.

«Работа по погрузке угля в адрес ТЭЦ находится на ежесуточном контроле, организованы кольцевые маршруты. Обеспечение грузовыми вагонами проводится на должном уровне», - отметил К.Кобесов.