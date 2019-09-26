Северная Македония выразила заинтересованность в укреплении связи с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Талатом Джафери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что Казахстан рассматривает Северную Македонию в качестве важного политического партнера и поэтому первый официальный визит парламентской делегации Республики с момента установления дипломатических отношений между странами имеет особое значение.

Спикер Сената отдельно отметила большой прогресс в Европейской интеграции Северной Македонии: «Мы вас поздравляем и рассчитываем, что наше сотрудничество продолжится, Северная Македония будет нашим надежным другом».

Спикер Сената также выразила уверенность, что визит Т.Джафери положит начало новому этапу взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

«Впервые Совещание спикеров парламентов стран Евразии проходит в столице Казахстана – Нур-Султане. Все эти встречи говорят о том, что роль парламента в интеграционных процессах на территории Евразии с каждым годом увеличивается», - сказала глава Сената.





Со своей стороны, председатель Ассамблеи Республики Северная Македония Талат Джафери также выразил заинтересованность в укреплении межпарламентских связей.

По словам Т.Джафери, Республика Северная Македония поддерживает все международные инициативы Казахстана, особенно в направлении работы в рамках ООН и ОБСЕ. Он подчеркнул, что важно использовать весь потенциал двусторонних отношений для повышения уровня взаимодействия во всех сферах, в том числе в туризме, сельском хозяйстве, образовании.

Также в ходе переговоров председатель Ассамблеи Республики Северная Македония попросил ускорить процесс в решении вопроса безвизового режима между странами. «Это благоприятно отразится на торгово-экономическом направлении», - сказал он.





Дарига Назарбаева поддержала слова коллеги, сказав, что на сегодняшний день в Казахстане есть все условия для инвесторов, установлена крепкая законодательная база для развития бизнес-климата.