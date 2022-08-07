7 Августа 2022 19:00

Северная Корея заявила о победе над коронавирусом

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Власти КНДР заявили о выздоровлении всех жителей, заразившихся COVID-19 с момента выявления в стране первой вспышки коронавируса. Эксперты подвергают сомнению победные заявления северокорейских чиновников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«В течение прошлой недели не было зарегистрировано ни одного нового случая лихорадки (так в КНДР называют коронавирус), - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). - Все пациенты, получившие лечение по всей стране, выздоровели».

Северная Корея - одна из самых закрытых стран, проверить информацию из независимых источников не представляется возможным.

КНДР с самого начала отказывалась от вакцин и другой медицинской поддержки извне, а в самой стране одна из худших систем здравоохранения в мире.

«Трудно поверить какой-либо стране, если они говорят, что подтвержденное число пациентов внезапно сократилось до нуля», - цитирует Франс пресс исследователя Северной Кореи Ан Чан-иля.

О первых в случаях заражения коронавирусом Пхеньян сообщил в начале мая этого года. Тогда официальное агентство заявило, что по стране было выявлено более 18 тыс. случаев заболеваний, шесть человек скончались. После этого в КНДР был введен режим «максимальной чрезвычайной ситуации» и объявлен локдаун.

По данным государственных СМИ, всего начиная с апреля этого года более 4,5 млн пациентов, у которых была диагностирована «лихорадка», полностью выздоровели, 74 человека скончались.

Если верить официальным данным, то в КНДР самая низкая смертность от коронавируса с показателем 0,002%. Многие эксперты ожидаемо подвергли сомнению достоверность данной информации.

Профессор медицинской школы Университета Ханянг в Сеуле Шин Ен-Джон сказал агентству Рейтер, что в Северной Корее от коронавируса могли скончаться до 50 тыс. человек.

Глава Министерства объединения Республики Корея (ведомство при правительстве Южной Кореи) Квон Ен Се также подверг сомнению достоверность медицинских данных КНДР, однако добавил, что похоже ситуация на севере находится «в некоторой степени» под контролем.





Фото: AFР.