Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря

ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - КНДР с разницей в несколько минут осуществила в среду запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут. Согласно заключению военных, ракеты, судя по всему, упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны. Аналогичную предварительную оценку дало и правительство, которое подчеркнуло, что в настоящее время анализирует поступающие сведения.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Правительство считает, что ракеты были баллистическими, уточнил глава кабмина.

Премьер-министр также отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с новыми ракетными пусками КНДР. Он также приказал удостовериться в безопасности всех судов и гражданских самолетов, находящихся в районе запуска.

Японское министерство обороны в свою очередь подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. Оно назвало действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

В понедельник КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, были поражены цели на расстоянии 1,5 тыс. км. В Пхеньяне подчеркнули, что технические характеристики ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.

Японское правительство в связи с этим сообщило, что если ракета действительно способна преодолевать расстояние в 1,5 тыс. км, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии. Оно также пообещало продолжить укреплять обороноспособность страны.