Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря
Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут. Согласно заключению военных, ракеты, судя по всему, упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны. Аналогичную предварительную оценку дало и правительство, которое подчеркнуло, что в настоящее время анализирует поступающие сведения.
«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Правительство считает, что ракеты были баллистическими, уточнил глава кабмина.
Премьер-министр также отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с новыми ракетными пусками КНДР. Он также приказал удостовериться в безопасности всех судов и гражданских самолетов, находящихся в районе запуска.
Японское министерство обороны в свою очередь подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. Оно назвало действия Пхеньяна «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».
В понедельник КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, были поражены цели на расстоянии 1,5 тыс. км. В Пхеньяне подчеркнули, что технические характеристики ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.
Японское правительство в связи с этим сообщило, что если ракета действительно способна преодолевать расстояние в 1,5 тыс. км, то это несет прямую угрозу миру и безопасности Японии. Оно также пообещало продолжить укреплять обороноспособность страны.