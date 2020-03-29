Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Северная Корея запустила две как считается, баллистических ракеты малой дальности в направлении Японского моря, заявили японское правительство и вооруженные силы Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Министерство обороны Японии заявило, что два снаряда были выпущены в северо-восточном направлении от восточного побережья около 6:10 утра и пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море, в точке за пределами исключительной прибрежной экономической зоны Японии.

Северная Корея в очередной раз запустила снаряды с начала этого месяца в нарушение резолюций Совета безопасности США, которые запрещают любые запуски с использованием технологий баллистических ракет.

2 марта и 9 марта Северная Корея запустила снаряды, которые, по мнению Токио, представляли собой баллистические ракеты малой дальности в направлении моря из восточных районов. 21 марта Северная Корея запустила две предполагаемые баллистические ракеты класса, аналогичного ракете «земля-земля» тактической армейской ракетной системы армии США, из западного района.

«Мы более тщательно проанализируем, почему (Северная Корея) бросает вызов международному сообществу», - заявил министр обороны Японии Таро Коно в воскресенье утром.