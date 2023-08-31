Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море, в знак протеста против продолжающихся совместных учений Южной Кореи и США, заявил в четверг Объединенный комитет начальников штабов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.



Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщает, что запуски производились 30 августа из района Сунан или его окрестностей в Пхеньяне примерно в 23:40 и в 23:50 в среду.

По данным JCS, каждая ракета пролетела около 360 километров, прежде чем упасть в воду, а разведывательные органы союзников проводят дальнейший анализ.

JCS решительно осудил эти запуски, назвав их «серьезными провокациями», которые подрывают не только мир и стабильность на Корейском полуострове, но и на глобальном уровне.

В среду союзники провели над Желтым морем совместные воздушные учения с участием не менее одного стратегического бомбардировщика B-1B в рамках учений Ulchi Freedom Shield (UFS), которые начались 21 августа и завершатся в четверг.

Пхеньян уже давно обвиняет союзников в том, что военные учения являются репетицией вторжения в Северную Корею. Лидер страны Ким Чен Ын недавно призвал к «кардинальному увеличению» потенциала производства ракет в стране и к подготовке к вероятной войне в «наступательной» манере.

В JCS заявили, что будут тщательно проводить Ulchi Freedom Shield и другие совместные учения и одновременно проводить мониторинг дополнительной активности со стороны северного соседа.

Последний раз Северная Корея проводила испытание двух баллистических ракет малой дальности 24 июля.