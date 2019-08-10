Северная Корея снова произвела запуск ракет

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – КНДР вновь произвела запуск неопознанных снарядов в Восточном море в субботу утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По сообщению Объединенного комитета начальников штабов, два неопознанных снаряда были запущены в районе восточного прибрежного города Хамхунг в провинции Южный Хамгёнг. Никаких других подробностей о запуске не сообщается. Тип, дальность полета и максимальная высота ракет неизвестны.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков, сохраняя при этом состояние готовности», - говорится в заявлении комитета.

Запуск двух снарядов в субботу произошел всего через четыре дня после того, как КНДР выпустила два снаряда, которые, как полагает комитет, являются недавно разработанными ракетами малой дальности KN-23, в Восточном море. Также отмечается, что это уже пятый по счету запуск ракет со стороны Пхеньяна, начиная с 25 июля, когда были запущены первые две ракеты малой дальности.

Очередной запуск со стороны КНДР является ничем иным как демонстрацией силы и попыткой показать недовольство Пхеньяна совместными военными учениями, проводимым Сеулом и Вашингтоном, отмечает Yonhap.

Сеул и Вашингтон приступили к совместным летним военным учениям в понедельник.

Посчитав учения репетицией вторжения, КНДР неоднократно требовала их отмены.

Yonhap добавляет, что в пятницу Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получил очередное письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором последний выразил свое недовольство совместными военными учениями.

Обращаясь к журналистам в Белом доме, президент Трамп не отрицал возможности еще одной встречи с северокорейским лидером и подчеркнул, что КНДР не осуществляла запуски баллистических ракет. «Все последние запуски – это ракеты малой дальности. Они не проводили запуски баллистических ракет», - сказал Трамп.

Напомним, за последнее время лидеры США и КНДР провели три встречи, последняя из которых прошла на границе Северной и Южной Кореи в июне этого года.