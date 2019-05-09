Северная Корея произвела запуск двух ракет

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - РЁНХАП - Северная Корея произвела запуск двух ракет малой дальности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Рёнхап».

Запуск первой ракеты был произведен сегодня в 16:29, второй - в 16:49 (по местному времени) с северо-западной стороны г. Кусон (провинция Пхёнан-Пукто) в восточном направлении. Дальность полета ракет составила 420 км и 270 км.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов сообщал о запуске снарядов со стороны населенного пункта Сино-ри провинции Пхёнан-Пукто, где дислоцируется база ракет средней дальности Нодонг. Кусон находится в 40км от Сино-ри. Объединенный комитет начальников штабов не уточнил тип снарядов, однако сообщил, что разведуправления Южной Кореи США занимаются анализом их деталей.

Сразу после первого запуска, власти Японии сообщили, что эти снаряды не достигли территориальных вод страны. «В данный момент мы не видим угрозы безопасности Японии», - говорится в пресс релизе министерства обороны.