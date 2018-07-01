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Север страны ожидает холод и град

30 Июля 2018 12:05 197
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Север страны ожидает холод и град

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 31 июля - 2 августа 2018 года озвучили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря. В связи с этим в северных регионах Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и шквалистым ветром. Возможно выпадение града, понижение температуры ночью до 5-16 градусов тепла, говорится в сообщении.

На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около нормы, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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