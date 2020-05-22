Сеул внимательно следит за Северной Кореей: лидер страны опять не появляется на публике

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило в пятницу Министерство объединения страны. Ким Чен Ын в течении трех недель опять не появлялся на публике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Волна слухов о здоровье Кима и даже о его возможной смерти утихла, когда он появился широко улыбаясь на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений 1 мая после 20-дневного отсутствия на публике.

«Соответствующие власти пристально следят», - сказал представитель Министерства Йо Санг-Ки (Yoh Sang-key) на брифинге для прессы, когда его спросили, известно ли Министерству о местонахождении Кима.

Отмечается, что в январе Ким Чен Ын также отсутствовал на публике в течение 21 дня.

Ким нередко исчезает из виду.

После его присутствия на концерте в Пхеньяне, посвященном празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, он отсутствовал три недели, пока государственные СМИ не сообщили о его посещении мавзолея в Пхеньяне в ознаменование дня рождения его покойного отца 16 февраля.

Его самое длительное отсутствие на публике было в сентябре 2014 года, когда он исчез на 40 дней.

Напомним, ранее северокорейские СМИ сообщали об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни и смерти.