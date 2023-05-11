Сети теплоснабжения изношены на 55,8% в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области свыше 700 км сетей теплоснабжения, изношенность которых составляет 55,8%. В этом году посредством реконструкции этот показатель планируется снизить на 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях исполнения поручения Главы государства по снижению износа сетей теплоснабжения до 43% до конца 2029 года, акиматами региона были разработаны планы по реконструкции 200 км сетей.

«В текущем году на реализацию 13 проектов выделено 13,2 млрд тенге, из них переходящие 4 проекта на сумму 0,84 млрд тенге, новые 8 проектов на сумму 11,4 млрд тенге. Также выделены средства из местного бюджета на реконструкцию аварийного участка в городе Рудный на сумму 0,97 млрд тенге. Будет реконструировано 21,4 км теплосетей»,- сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Алмат Гапбасов.

Вместе с тем, имеются еще проектов на 8,8 млрд тенге, которые заявлены на формирование бюджета 2024 года в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Кроме того, в текущем году планируется получение госэкспертизы на 18 проектов на сумму 20,3 млрд тенге. Данные проекты будут заявлены на уточнение республиканского бюджета в 2024 году. Реализация данных проектов позволит снизить износ тепловых сетей на 4% - с 54,5% до 50,5%»,- добавил Гапбасов.

Ведомством до 1 июля планируются произвести техническое обследование 540 км из 743 км. По оставшимся сетям (203 км), как пояснил Гапбасов, уже было проведено обследование и часть данных сетей находятся в хорошем состоянии.