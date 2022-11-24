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Сетевой университет Совета тюркских государств предложил создать Казахстан

24 Ноября 2022, 17:52
Сетевой университет Совета тюркских государств предложил создать Казахстан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмеда Ясауи прошла VI Генеральная ассамблея Союза тюркских университетов Тюркского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Во встрече приняли участие ректоры, ученые и студенты 50 вузов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии, а также представители международных организаций, дипломаты, эксперты, общественные и культурные деятели.

«На примере сетевых университетов ШОС и СНГ, если мы создадим Сетевой университет Совета тюркских государств, это откроет возможность гражданам тюркских стран обучаться в тюркских государствах. Поэтому я призываю всех вас поддержать и реализовать эту идею в рамках Союза тюркских университетов», - предложил вице-министр Куаныш Ергалиев.


Фото: t.me/gylym_jogary_bilim


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