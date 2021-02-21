Сетевой маркетинг и потребительские кооперативы: в какие финпирамиды попадают казахстанцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в последнее время растет число пострадавших от финансовых пирамид. Только в 2020 году было выявлено более 100 таких компаний. Мошенники придумывают всё более изощренные схемы, чтобы обмануть граждан. Какие методы чаще всего используют преступники, и как не стать жертвой организаторов финансовых пирамид? Об этом рассказывает начальник управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке агентства Максат Шагдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«Существует несколько схем мошенничества: «классика жанра» - это схема привлечения денег, используемая большинством финансовых пирамид, когда вложения привлекаемых в схему участников направлены на выплаты раннее привлеченных участников. Одна из наиболее часто используемых мошенниками схем для маскировки своей деятельности осуществляется под видом сетевого маркетинга. И сетевой маркетинг, и финансовые пирамиды имеют иерархическую структуру, программу по привлечению населения, то бишь маркетинговый план, выплату бонусов от продажи продукции или услуги и прочее», - говорит Максат Шагдаров.

По его словам, на сегодняшний день мошенники создают все более и более изощренные схемы отъема денег у граждан. В 2020 году в Казахстане было выявлено более 100 компаний, которые имеют признаки финансовых пирамид. Самые популярные методы мошенников – это сетевой маркетинг, вовлечение в потребительские кооперативы, а также инвестирование в краткосрочные и долгосрочные проекты.

Принципы работы сетевого маркетинга основываются на получении прибыли от продажи продукции. Для этих целей используются сертификаты, ювелирные изделия, косметика, товары по уходу за телом. И если к сетевому маркетингу многие относятся скептически, то предложение приобрести недвижимость за определенную оплату первоначального взноса очень заманчива.

«Активизировались компании, оказывающие помощь в накоплении денег на покупку недвижимости, автомобиля и другого дорогостоящего имущества. Взнос в накопительную программу небольшой в соотношении с суммой накопления. К примеру, участник вкладывает 800 долларов на срок шесть месяцев, по окончании которых получает вознаграждение в размере 19 200 долларов. На сумму вознаграждения может влиять количество приглашенных участников и сумма их вложений. Также существуют программы, предусматривающие выплату вознаграждения в размере от 200% и выше, при этом основным условием является то, что участник передает права или оставляет в залог имущество. Это должно насторожить вас», - рассказывает собеседник.

Спикер отмечает, что членство в эксклюзивном клубе тоже нельзя принимать за чистую монету. Такие клубы предлагают казахстанцам круизы, путевки, путешествия, обучение по созданию и продвижению бизнеса, маркетинга, инвестиций, копирайтинга, также по обучению хиромантии, астрономии, улучшению душевного баланса, психологии, нумерологии, символов, магии и прочее. В этом случае участнику необходимо привлекать других людей и вносить вступительный взнос в течение определенного срока, в зависимости от программ, от 1-3 до 5-10 лет.

Еще один из инструментов устроителей финансовых пирамид – это платформа для бинарных опционов. Процесс осуществляется следующим образом: организатор через соцсети привлекает физических лиц для обучения операциям на рынке ценных бумаг. Далее после проведения обучения клиенту предлагается специальная платформа, на которой можно будет совершать операции по покупке и продаже ценных бумаг, операциям с бинарными опционами. Клиент начинает осуществлять операции с использованием демо-счета и платформы, которая создает условия, когда человек может заработать. Далее клиент осуществляет операции с использованием реальных денег. В случаях если клиенту не хватает денежных средств, он может получать бонусы за каждого приглашенного участника. Большинство данных платформ являются зарубежными, а компании, зарегистрированные на территории РК, предоставляют лишь консультационные услуги. При этом платформа заведомо устроена так, чтобы все операции были невыгодны для пользователей.

«Как уберечь себя от злоумышленников? Должно насторожить, если Вам предлагают большую доходность в короткие сроки, просят привлечь несколько участников, для того чтобы получить вознаграждение, вы массированно видите рекламную акцию в СМИ и интернете. Изучите репутацию компании и достоверность предоставляемой ею информации. Все финансовые организации, имеющие право привлекать депозиты, должны иметь лицензию финрегулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Найдите информацию о владельцах и руководстве компании, а также узнайте, где она зарегистрирована. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована в некой офшорной зоне, то стоит задуматься», - говорит Максат Шагдаров.

В Казахстане только за последние три года было выявлено свыше 180 случаев создания финансовых пирамид. Общая сумма ущерба составила более 8,3 млрд тенге. Следует запомнить: финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, соответственно не подконтрольны финрегулятору.

«Важно понимать, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками. Поэтому, чтобы не попасть в финансовую авантюру, необходимо повышать финансовую грамотность, внимательно читать все документы перед подписанием и консультироваться у специалистов, задавать вопросы, изучать продукты, которые вам предлагают», - отметили в агентстве.

Следует помнить, что если организация, которой Вы хотите доверить свои деньги, имеет лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, то можно обратиться в агентство с жалобой, но в случае финансовых пирамид никто Вам не может гарантировать сохранность ваших денег. Необходимо проверять наличие лицензии у организаций на официальном сайте агентства.